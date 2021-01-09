Шмыгаль рассказал, сколько в Украине сохранили рабочих мест благодаря господдержке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. Об этом он написал в Facebook 9 января.
"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн. Кроме того, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более 600 тыс. украинцев", – пояснил глава правительства.
Он напомнил, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн.
"Впервые в истории Украины минимальная зарплата пересекла отметку $200, а Украина стала четвертой страной из 15 на постсоветском пространстве, которая пересекла эту границу. Благодаря росту экономики и производительности труда в 2021 году, правительство прогнозирует, что реальная средняя зарплата вырастет примерно на 13%", – пообещал премьер.
По информации Шмыгаля, денежную помощь в размере 8 тыс. грн в связи с введением в Украине "карантина зимних каникул" получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн.
В правительстве сообщали, что до 31 декабря, когда завершился прием заявок на выплату 8 тыс. грн одноразовой выплаты, за помощью обратилось более 480 тыс. человек.
С 8-го по 25 января по Украине введут "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам – предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.