Шмыгаль рассказал, сколько в Украине сохранили рабочих мест благодаря господдержке

Программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн в прошлом году, позволила трудоустроить более 600 тыс. украинцев, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил об увеличении минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с 1 января Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. Об этом он написал в Facebook 9 января.

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн. Кроме того, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более 600 тыс. украинцев", – пояснил глава правительства.

Он напомнил, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн.

"Впервые в истории Украины минимальная зарплата пересекла отметку $200, а Украина стала четвертой страной из 15 на постсоветском пространстве, которая пересекла эту границу. Благодаря росту экономики и производительности труда в 2021 году, правительство прогнозирует, что реальная средняя зарплата вырастет примерно на 13%", – пообещал премьер.

По информации Шмыгаля, денежную помощь в размере 8 тыс. грн в связи с введением в Украине "карантина зимних каникул" получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн.