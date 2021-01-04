Финансовая поддержка бизнеса в Украине помогла сохранить более 500 тыс. рабочих мест – Госслужба занятости

По состоянию на 31 декабря работодатели подали 229 тыс. пакетов документов на участие в программе оказания помощи по частичной безработице, сообщили в пресс-службе Госслужбы занятости Украины.

В Госслужбе занятости рассказали, сколько предпринимателей получили материальную помощь и помощь по частичной безработице Фото: depositphotos.com

В 2020 году центр занятости реализовал два правительственных проекта по оказанию финансовой поддержки бизнесу на период карантина, это помогло работодателям сохранить более 500 тыс. рабочих мест. Об этом 4 января 2021 году сообщили в пресс-службе Госслужбы занятости Украины.

"Начиная с апреля 2020 года действовала программа оказания помощи по частичной безработице для субъектов малого или среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые являются застрахованными лицами. Такая помощь позволила покрывать расходы на заработную плату работников в случае сокращения или остановки производства из-за карантина", – сообщили в ведомстве.

С 12 декабря до конца года также действовала программа по предоставлению единовременной материальной помощи предпринимателям для выплаты наемным работникам на период карантина.

В Госслужбе занятости рассказали, что по состоянию на 31 декабря работодатели подали 229 тыс. пакетов документов (из них 200 тыс. – ФЛП) на участие в программе оказания помощи по частичной безработице. В результате сохранили рабочие места и получили выплаты 383 тыс. работников (из них 185,7 тыс. – ФЛП). Всего по программе профинансировано 2,78 млн грн.

В период 12–31 декабря на получение единоразовой материальной помощи подали около 7 тыс. пакетов документов, 163 тыс. сотрудников получили выплаты суммарно на 646,6 млн грн. Программой, в частности, воспользовались аэропорт Бориспіль, АО "Укрзалізниця", Госагентство "Укравтодор", ЧАО "Кондитерська фабрика "Харків'янка" и Харьковский завод "Турбоатом".

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный работник не может работать по совместительству или быть ФЛП. Заявки от физлиц принимали до 31 декабря, от работодателей – до 21 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.