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Введение второго уровня пенсионной реформы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды – нардеп

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов убежден, что принудительное массовое включение граждан во второй уровень пенсионной системы не решит проблемы низких пенсий и дефицита Пенсионного фонда, а риски потери денег населением из-за коррупции, мошенничества и инфляции возрастут.

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Муса Магомедов: На плечи бизнеса в условиях пандемии, от которой он уже и так еле сводит концы с концами, ляжет дополнительная финансовая нагрузка
Муса Магомедов: На плечи бизнеса в условиях пандемии, от которой он уже и так еле сводит концы с концами, ляжет дополнительная финансовая нагрузка
Фото: rbc.ua

Пенсионная реформа должна предусматривать гарантии сохранения вкладов граждан и не обременять бизнес дополнительной налоговой нагрузкой. Об этом написал внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов в блоге на сайте "Корреспондент".

По его словам, предлагаемые законопроекты по введению накопительной системы пенсионного обеспечения учитывают интересы негосударственных фондов, но не гарантируют защиту вкладов обычных граждан.

"Пенсионная реформа – многострадальная, сложная и очень чувствительная тема для населения нашей страны, затрагивающая интересы не только людей, но и бизнеса. Поэтому я призываю коллег не поддерживать эти законопроекты, потому что они не соответствуют интересам граждан и бизнеса. Единственными выгодоприобретателями от принятия этих законопроектов в том виде, в котором они есть, станут частные финансовые фонды", – считает Магомедов.

Политик убежден, что принудительное массовое включение граждан во второй уровень пенсионной системы не решит проблемы низких пенсий и дефицита Пенсионного фонда, а риски потери денег населением из-за коррупции, мошенничества и инфляции возрастут. Он обратил внимание, что из-за пенсионной реформы вырастет налоговая нагрузка на бизнес, который сейчас и так в сложной ситуации из-за коронакризиса, что может добить предпринимателей.

"На плечи бизнеса в условиях пандемии, от которой он уже и так еле сводит концы с концами, ляжет дополнительная финансовая нагрузка. Получается как всегда – кто тянет, того и погоняют", – подчеркнул Магомедов.

По его мнению, пенсионная реформа должна быть продуманной и содержать государственные гарантии для всех участников.

На сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы – депутатский №2683 и правительственный №4408.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года. По ее прогнозу, если законопроект №2683 примут в первом квартале 2021-го и все, от кого зависит его внедрение, "засучат рукава и очень хорошо поработают", то накопительная пенсионная система начнет работать с 1 января 2022 года. По словам Лазебной, законопроект должен быть доработан.

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

В зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации, сообщила его внефракционная коллега Виктория Гриб.

Заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

Теги: пенсии, законопроект, Муса Магомедов, пенсионеры, пенсионная реформа, реформа
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