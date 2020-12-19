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В Минсоцполитики Украины рассказали, собираются ли повышать пенсионный возраст

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что повышать пенсионный возраст "сейчас некуда".

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Лазебная заявила, что повышать пенсионный возраст пока не планируют
Лазебная заявила, что повышать пенсионный возраст пока не планируют
Фото: kmu.gov.ua

Министерство социальной политики Украины не планирует повышать пенсионный возраст. Об этом в интервью "Фактам", опубликованном 17 декабря, заявила глава ведомства Марина Лазебная.

Она уточнила, что фактическое повышение пенсионного возраста продолжается в настоящее время в соответствии с пенсионной реформой 2017 года – в связи с повышением требований к страховому стажу, обеспечивающему право выхода на пенсию.

"В результате этого повышения человек должен будет иметь: 35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет (сегодня это 27 лет и ежегодно происходит увеличение необходимого стажа на один год); если страховой стаж менее 35 лет, но больше 25, то можно будет уйти на пенсию с 63 лет (сейчас 17−27 лет); если меньше 25, но больше 15, то с 65 лет (сейчас 15−17 лет). По расчетам, сделанным при внедрении реформы 2017 года, в 2028 году у 45% лиц 60-летнего возраста не будет необходимого стажа для выхода на пенсию. Для них пенсионный возраст фактически будет превышать 60 лет", – отметила Лазебная.

Министр заявила, что "повышение пенсионного возраста почти для половины наших сограждан уже произошло". "Дополнительно повышать пенсионный возраст сейчас некуда", – подчеркнула она.

"Некоторые эксперты, ссылаясь на мировой опыт, отмечают, что пенсионный возраст в развитых странах выше. Но и ожидаемая продолжительность жизни на пенсии там больше. После 60 лет у нас мужчины живут 15,5 года, а женщины – 20,8 года. Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни на пенсии в странах Организации экономического сотрудничества и развития – 17,8 и 22,5 года соответственно. При условии выхода на пенсию в 65 лет продолжительность жизни человека на пенсии в Украине будет очень маленькой – 10−15 лет. То есть самой низкой из стран ОЭСР", – пояснила Лазебная.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.

В соответствии с реформой, в 60 лет смогут выходить на пенсию те, кто по состоянию на 1 января 2018 года заработал 25 лет страхового стажа. В 63 года будут выходить на пенсию те, кто по состоянию на 1 января 2018 года заработал 15 лет страхового стажа, однако менее 25 лет. В 65 лет на пенсию отправятся те, кто на 1 января 2019 года получил 15 лет страхового стажа, однако менее 16 лет.

Необходимый для выхода на пенсию минимальный стаж ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

Лицам, которые не заработают 15 лет стажа, государственную социальную помощь назначат по достижении 65 лет.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Украина, пенсии, Министерство социальной политики, пенсия, повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, Марина Лазебная
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