Лазебная: Готовим программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала на совещании у президента Владимира Зеленского о планах повышения пенсий.

В правительстве обсуждаются новые программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году, сообщила во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского министр соцполитики Марина Лазебная. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента Украины 13 июля.

"Мы сейчас готовим новые программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году", – сказала министр.

Лазебная отчиталась о реализации инициативы президента по повышению пенсий людям старше 80 лет и выплате 1 тыс. грн гражданам, пенсия которых не превышает 5 тыс. грн. Средний уровень пенсии в Украине составляет 3400 грн, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

С июля минимальная пенсия в Украине выросла на 74 грн. Минимальный размер пенсии по возрасту с 1 июля составил – 1712 грн, а максимальный – 17 120 грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением в стране карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1 тыс. грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн.