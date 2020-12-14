Нардеп Гриб: Я боюсь, что пенсионные вклады украинцев постигнет та же судьба, что и вклады СССР

В зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации, сообщила внефракционный народный депутат Виктория Гриб.

Виктория Гриб: Нужно не просто перейти на второй уровень пенсионной реформы, а обеспечить гарантии сохранности накопленных средств Фото: Victoria Grib / Facebook

Предлагаемые варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений. Об этом написала внефракционный народный депутат Виктория Гриб в блоге на сайте "Корреспондент".

По ее словам, в зарегистрированных в данное время в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408) не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации.

"Украинцам предлагают нести свои деньги в негосударственные пенсионные фонды… Не кажется ли вам, что кое-кто просто лоббирует интересы финансовых посредников, которые "прокрутят" пенсионные взносы, получат прибыль, а люди останутся с обесцененными ресурсами, на которые невозможно выжить?" – написала Гриб.

Она также отметила, что в случае принятия такого варианта пенсионной реформы есть большой риск потери населением денег, отданных в пенсионные фонды, из-за отсутствия контроля со стороны государства за деятельностью частных фондов.

"Помните обесценившиеся вклады в Сбербанке СССР? Как бы ту же схему не повторили с накопительными пенсиями. Наивно думать, что государство будет эффективно контролировать частных посредников, – подчеркнула политик. – Нужно не просто перейти на второй уровень пенсионной реформы, а обеспечить гарантии сохранности накопленных средств".

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

Заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.