Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Моя зарплата как капитана 1-го ранга составляла $15 тыс. в месяц. В отставке я получаю $9–10 тыс. в месяц

Табах: Мои дети могут учиться бесплатно в университете Фото: Gary Yuri Tabach / Facebook

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что в армии США полковников, капитанов 1-го ранга и подполковников очень мало.

"Полковник или капитан 1-го ранга, прослуживший 25–26 лет, получает где-то $15 тыс.", – сказал Табах.

Он отметил, что пенсия бывшего военнослужащего составляет примерно половину от зарплаты.

"Я получаю сегодня... И если у тебя есть ранения, если ты получил какие-то травмы, это все плюсуется. В моем случае я получаю где-то $9,5–10 тыс. в месяц", – уточнил он.

Табах сказал, что это не пенсия, а выплаты от военно-морских сил США, пенсия начнется в 65 лет.

Одна из льгот, которую капитан 1-го ранга получил от государства, – возможность для его детей получить бесплатное высшее образование.

"Мои дети могут учиться бесплатно в университете. Моя дочь и так училась бесплатно. И в училище она училась бесплатно, и в юридическую академию, или университет, ее послал флот, и он это оплачивал. И в то же время оплачивал ее звание", – рассказал Табах.

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Табах родился в 1966 году в Москве в семье врачей. В 1976 году с семьей эмигрировал в США. Окончил фармацевтическую школу Университета Темпла и парашютно-десантную школу, позже получил степень MBA в Университете Джэксонвилла.

С 1985-го по 2011 год служил в военно-морских силах США. Табах – первый офицер вооруженных сил США, рожденный в СССР.

В 1992–1994 годах работал в комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в посольстве США в Москве, в 2006–2008 годах – в Центре передового опыта НАТО по защите от терроризма в Турции, в 2008–2011 годах был начальником штаба специальной военной миссии НАТО в России.

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