Пенсионные накопления людей должно гарантировать государство, а не частные фонды – экономист

В предлагаемых сегодня законопроектах по пенсионной реформе гарантии государства недостаточно качественно выписаны, в том числе ответственность за то, что доходность частных пенсионных фондов будет значительно ниже рыночной, заявил экономист Сергей Блинов.

При внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо предусмотреть механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан, заявил в комментарии "ГОРДОНу" экономист Сергей Блинов.

"Важный пункт реформы – обеспечение пенсионных взносов. То есть, это должно быть максимально четко прописано в законодательстве. Причем, я так понимаю, как в банках – фактически полная ответственность государства", – сказал Блинов.

Не менее важным, по его мнению, является обеспечение безопасности накоплений украинцев от обесценивания в негосударственных пенсионных фондах, которые не всегда обеспечивают доходность вкладов.

"Доходность по ним достаточно сильно варьируется по этому году. Например, есть лидеры, которые по состоянию за девять или 10 месяцев имели доходность 12–13%, что значительно превышало инфляцию, в том числе фактически по потребительской корзине инвесторов, горожан. Но есть, например, фонды, которые давали отрицательную доходность по таким инструментам, с учетом инфляции", – пояснил Блинов.

По его оценке, ни один предлагаемых сейчас законопроектов по пенсионной реформе не предусматривает таких гарантий.

"В тех законопроектах, что я видел, эти гарантии недостаточно качественно выписаны, в том числе ответственность за то, что доходность таких фондов, такого пенсионного фонда будет значительно ниже рыночной", – сказал Блинов.

На сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы – депутатский №2683 и правительственный №4408.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года. По ее прогнозу, если законопроект №2683 примут в первом квартале 2021-го и все, от кого зависит его внедрение, "засучат рукава и очень хорошо поработают", то накопительная пенсионная система начнет работать с 1 января 2022 года. По словам Лазебной, законопроект должен быть доработан.

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

В зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации, сообщила его. внефракционная коллега Виктория Гриб.

Заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.