В Украине за время карантина трудоустроено 800 тыс. человек – Шмыгаль

"Количество официально зарегистрированных безработных на 13 августа составило 316 тыс. человек. Это на 38% меньше, чем на 1 августа 2020 года. Если сравнивать с докризисным периодом (март 2020 года), то количество официальных безработных сейчас на 50 тыс. человек меньше", – написал он.

По данным главы правительства, в Государственной службе занятости зарегистрировано более 70 тыс. новых вакансий, в том числе на руководящие должности.

"За период карантина было трудоустроено почти 800 тыс. украинцев. Благодаря государственным программам сохранено более 500 тыс. рабочих мест. В то же время работодатели продолжают повышать зарплаты. В июне средняя официальная зарплата превысила $520. Это максимальный уровень в истории", – объяснил Шмыгаль.