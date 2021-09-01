Присутствие сил НАТО в Черноморском регионе – неплохой психологический шаг, но этого недостаточно – Зеленский

"Люди в Украине видят эту поддержку. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры", – отметил глава государства.

При этом он добавил, что поддержка НАТО в Черноморском регионе ограничивается только присутствием сил Альянса.

"Я считаю, что это правильный психологический шаг – не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет", – подчеркнул Зеленский.