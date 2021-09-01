Членство Украины в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока – 2" – посол в ФРГ

Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, отметил Мельник Фото: Andrij Melnyk / Twitter

Он призвал страны Запада "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

По словам Мельника, "Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО".

Дипломат подчеркнул, что Украина рассматривает "Северный поток – 2" как "крупнейший геополитический проект Кремля" и "еще одну крайне серьезную угрозу для Украины".