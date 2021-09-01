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Членство Украины в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока – 2" – посол в ФРГ

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Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, отметил Мельник
Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, отметил Мельник
Фото: Andrij Melnyk / Twitter

Членство Украины в НАТО должно быть гарантией безопасности для страны после запуска газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение в комментарии изданию Die Welt выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он призвал страны Запада "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

По словам Мельника, "Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО".

Дипломат подчеркнул, что Украина рассматривает "Северный поток – 2" как "крупнейший геополитический проект Кремля" и "еще одну крайне серьезную угрозу для Украины".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: США, Германия, Украина, НАТО, газопровод, Андрей Мельник, дипломаты, безопасность, Северный поток – 2, вступ, запуск, посол, членство
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