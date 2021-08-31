Посол НАТО ответил, может ли Украина вступить в Альянс во время войны

Александр Винников: Союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому такое решение принимается коллективно Фото: NATO in Ukraine / Facebook

Об этом в интервью "Европейской правде", которое вышло 30 августа, рассказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому такое решение принимается коллективно", – заявил он.

Дипломат отметил: в НАТО заинтересованы, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для Альянса.

По его словам, НАТО помогает Украине в процессе возврата оккупированных территорий и восстановления контроля над территориальными водами, в частности Альянс нарастил присутствие в Черном море.

"Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", – добавил Винников.