ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посол НАТО ответил, может ли Украина вступить в Альянс во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Винников: Союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому такое решение принимается коллективно
Александр Винников: Союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому такое решение принимается коллективно
Фото: NATO in Ukraine / Facebook

В Североатлантическом договоре нет нормы, запрещающей вступление в состав НАТО страны, на территории которой идет война.

Об этом в интервью "Европейской правде", которое вышло 30 августа, рассказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников. 

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому такое решение принимается коллективно", – заявил он. 

Дипломат отметил: в НАТО заинтересованы, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для Альянса. 

По его словам, НАТО помогает Украине в процессе возврата оккупированных территорий и восстановления контроля над территориальными водами, в частности Альянс нарастил присутствие в Черном море.

"Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", – добавил Винников. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, агрессия, российская агрессия, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS