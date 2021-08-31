Мировые СМИ написали о храбрости украинских военных, на США обрушился ураган "Ида", Зеленский отправился в Вашингтон. Главное за день

Канадская The Globe and Mail рассказала о спецоперации украинских военных

Канадская газета The Globe and Mail сделала материал о храбрости украинских военных и их "дерзкой спецоперации" по эвакуации афганцев из Кабула: украинские военные вышли в город из аэропорта пешком, чтобы сопроводить микроавтобусы с переводчиками и их семьями.

Эвакуированные рассказали журналистам, что делать это отказывались канадские, американские, катарские военные. Они назвали украинцев "ангелами с большими сердцами", а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские офицеры "продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм в ужасных обстоятельствах". Он считает, что спасение в Кабуле показывает возможности украинских военных и то, почему Украина должна наконец быть принята в НАТО.

Украинцы на Паралимпиаде

Сегодня украинские паралимпийцы завоевали 11 медалей на Паралимпиаде 2020 года в Токио, две из них – золотые. Национальная сборная остается на четвертом месте медального зачета, в копилке украинцев уже 54 медали.

Инфографика: Володимир Зеленський / Twitter

По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар

Утром 30 августа СМИ сообщили, что по аэропорту Кабула выпустили пять ракет и все они были перехвачены американской системой противовоздушной обороны.

Ответственность за атаку взял ИГИЛ. Боевики заявили, что по аэропорту выпустили шесть ракет. О жертвах не сообщалось.

Зеленский отправился на встречу с Байденом в Вашингтоне

Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где 1 сентября встретится с главой Белого дома Джо Байденом.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами. В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

Также инвесторам в США представят ряд электронных сервисов, работающих в Украине, в частности, речь идет о приложении "Дія".

На США обрушился ураган "Ида"

США еще вчера вечером накрыл один из мощнейших ураганов в истории страны, погиб человек. Ураган уже ослабел и превратился в тропический шторм, но по оценкам CNN, успел нанести "катастрофический ущерб" штату Луизиана. Без электричества осталось более 1 млн человек. Множество домов были затоплены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках. Смотрите фоторепортаж последствий стихии.

Охотники за ураганами сняли на видео глаз тропического шторма.