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Мировые СМИ написали о храбрости украинских военных, на США обрушился ураган "Ида", Зеленский отправился в Вашингтон. Главное за день

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Ураган нанес катастрофический ущерб штату Луизиана
Ураган нанес катастрофический ущерб штату Луизиана
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 30 августа.

Канадская The Globe and Mail рассказала о спецоперации украинских военных

Канадская газета The Globe and Mail сделала материал о храбрости украинских военных и их "дерзкой спецоперации" по эвакуации афганцев из Кабула: украинские военные вышли в город из аэропорта пешком, чтобы сопроводить микроавтобусы с переводчиками и их семьями. 

Эвакуированные рассказали журналистам, что делать это отказывались канадские, американские, катарские военные. Они назвали украинцев "ангелами с большими сердцами", а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские офицеры "продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм в ужасных обстоятельствах". Он считает, что спасение в Кабуле показывает возможности украинских военных и то, почему Украина должна наконец быть принята в НАТО. 

Украинцы на Паралимпиаде

Сегодня украинские паралимпийцы завоевали 11 медалей на Паралимпиаде 2020 года в Токио, две из них – золотые. Национальная сборная остается на четвертом месте медального зачета, в копилке украинцев уже 54 медали.  

Инфографика: Володимир Зеленський / Twitter
Инфографика: Володимир Зеленський / Twitter

По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар

Утром 30 августа СМИ сообщили, что по аэропорту Кабула выпустили пять ракет и все они были перехвачены американской системой противовоздушной обороны. 

Ответственность за атаку взял ИГИЛ. Боевики заявили, что по аэропорту выпустили шесть ракет. О жертвах не сообщалось. 

Зеленский отправился на встречу с Байденом в Вашингтоне

Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где 1 сентября встретится с главой Белого дома Джо Байденом. 

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами. В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

Также инвесторам в США представят ряд электронных сервисов, работающих в Украине, в частности, речь идет о приложении "Дія".

На США обрушился ураган "Ида"

США еще вчера вечером накрыл один из мощнейших ураганов в истории страны, погиб человек. Ураган уже ослабел и превратился в тропический шторм, но по оценкам CNN, успел нанести "катастрофический ущерб" штату Луизиана. Без электричества осталось более 1 млн человек. Множество домов были затоплены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках. Смотрите фоторепортаж последствий стихии

Охотники за ураганами сняли на видео глаз тропического шторма. 

https://www.facebook.com/hurricanehunters/videos/1454508958258722/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Джо Байден, аэропорт, Паралимпиада, электричество, Вашингтон, катастрофа, эвакуация, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Кабул, медали, Луизиана, ИГИЛ, национальная сборная
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