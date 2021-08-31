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Паралимпиада в Токио. Украинцы за день завоевали 11 медалей, из них две – золотые

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Пловец Трусов установил паралимпийский рекорд
Пловец Трусов установил паралимпийский рекорд
Фото: EPA

В шестой день Паралимпиады 2020 украинцы выиграли 11 медалей, две из них – золотые. По числу завоеванных наград Украина остается на четвертой позиции медального зачета – 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых, сообщается на официальном сайте соревнований 30 августа.

В понедельник чемпионами Паралимпиады стали Марина Литовченко (в настольном теннисе) и пловец Андрей Трусов (100 метров на спине в классе S7). Кроме золотой медали, Трусов установил паралимпийский рекорд.  

Серебряные медали украинские спортсмены получали сегодня в плавании (Михаил Сербин, 200 метров комплексом, класс – S11), пулевой стрельбе (Андрей Дорошенко, винтовка, 10 метров, класс – SH1), настольном теннисе (Виктор Дидух, класс – 8) и легкой атлетике (Игорь Цветов, бег на 100 метров, класс – T35; Яна Лебедева, метание диска, класс – F53).

Бронзу завоевали Ирина Щетник в пулевой стрельбе (винтовка, 10 метров, класс – SH1), мужская сборная Украины в плавании (эстафета 4х100 метров, вольный стиль, классы – S7–S10), Зоя Овсий (метание диска, класс – F51) и Роман Павлик (прыжки в длину, класс – Т36) в легкой атлетике.

По числу паралимпийских наград в Токио 2020 Украина занимает четвертое место (54). Лидируют Китай (119) и Великобритания (68). Медали Паралимпиады в Японии завоевывали представители уже 78 стран.

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

По качеству медалей Украина пятая, ее опережают Китай (54 золотых), Великобритания (26), команда Паралимпийского комитета России (19) и США (18).

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

После пятого дня Паралимпийских игр украинская сборная также была четвертой по числу наград и пятой по их качеству.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Теги: Украина, спорт, Япония, теннис, стрельба, плавание, Паралимпийские игры, сборная Украины, Паралимпиада, Токио, рекорд, украинцы, медали, спортсмены, награды, соревнования, Паралимпиада 2020, Михаил Сербин
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