Паралимпиада в Токио. Украинцы за день завоевали 11 медалей, из них две – золотые

В понедельник чемпионами Паралимпиады стали Марина Литовченко (в настольном теннисе) и пловец Андрей Трусов (100 метров на спине в классе S7). Кроме золотой медали, Трусов установил паралимпийский рекорд.

Серебряные медали украинские спортсмены получали сегодня в плавании (Михаил Сербин, 200 метров комплексом, класс – S11), пулевой стрельбе (Андрей Дорошенко, винтовка, 10 метров, класс – SH1), настольном теннисе (Виктор Дидух, класс – 8) и легкой атлетике (Игорь Цветов, бег на 100 метров, класс – T35; Яна Лебедева, метание диска, класс – F53).

Бронзу завоевали Ирина Щетник в пулевой стрельбе (винтовка, 10 метров, класс – SH1), мужская сборная Украины в плавании (эстафета 4х100 метров, вольный стиль, классы – S7–S10), Зоя Овсий (метание диска, класс – F51) и Роман Павлик (прыжки в длину, класс – Т36) в легкой атлетике.

По числу паралимпийских наград в Токио 2020 Украина занимает четвертое место (54). Лидируют Китай (119) и Великобритания (68). Медали Паралимпиады в Японии завоевывали представители уже 78 стран.

Скриншот: paralympic.org

По качеству медалей Украина пятая, ее опережают Китай (54 золотых), Великобритания (26), команда Паралимпийского комитета России (19) и США (18).

Скриншот: paralympic.org

После пятого дня Паралимпийских игр украинская сборная также была четвертой по числу наград и пятой по их качеству.