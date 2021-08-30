Украинские паралимпийцы завоевали еще две серебряные медали в Токио. У сборной уже 50 наград

Сербин показал результат 2:27.97 минуты. Золото на дистанции выиграл спортсмен из Нидерландов Роджер Досман.

Для 17-летнего Сербина финал 200-метровки комплексным стилем стал четвертым. Он уже выиграл золото Паралимпиады в дистанции на 100 м на спине.

50-ю медаль сборной Украины принес легкоатлет Игорь Цетов. Он завоевал серебряную медаль, пробежав дистанцию в 100 м за 11,47 секунды в классе Т35, сообщил сайт Паралимпиады.

Первое и третье место на дистанции заняли российские спортсмены Дмитрий Сафронов и Артем Калашян.

Украина занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр, у страны 12 золотых медалей, 26 серебряных и 12 бронзовых.