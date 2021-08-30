Украинка завоевала золотую медаль Паралимпиады в настольном теннисе. В финале она победила россиянку

Литовченко выиграла у россиянки Маляк Алиевой со счетом 3:0, не проиграв ей ни одного гейма (11:6, 11:4, 11:3). Теннисистки выступили в классе 6 (в нем соревнуются спортсмены с проблемами опорно-двигательного аппарата).
30-летняя Литовченко провела "один из наиболее доминирующих турниров среди всех чемпионов мира в настольном теннисе", подчеркивает Общественное. В частности, украинка на турнире не проиграла ни одного гейма, выиграв четыре матча со счетом 3:0.
Для Литовченко это вторая медаль Паралимпиады в карьере. В 2016 году она завоевала бронзу соревнований.
Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 47 медалями: 11 золотыми, 24 серебряными и 12 бронзовыми.
Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн. На Олимпиаде 2020 российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета РФ, а вместо гимна использовали фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.