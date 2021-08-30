Украинка завоевала золотую медаль Паралимпиады в настольном теннисе. В финале она победила россиянку

Литовченко выиграла у россиянки Маляк Алиевой со счетом 3:0, не проиграв ей ни одного гейма (11:6, 11:4, 11:3). Теннисистки выступили в классе 6 (в нем соревнуются спортсмены с проблемами опорно-двигательного аппарата).

30-летняя Литовченко провела "один из наиболее доминирующих турниров среди всех чемпионов мира в настольном теннисе", подчеркивает Общественное. В частности, украинка на турнире не проиграла ни одного гейма, выиграв четыре матча со счетом 3:0.

Для Литовченко это вторая медаль Паралимпиады в карьере. В 2016 году она завоевала бронзу соревнований.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 47 медалями: 11 золотыми, 24 серебряными и 12 бронзовыми.