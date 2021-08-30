Украинский пловец Трусов установил паралимпийский рекорд и завоевал золото

Украинец установил мировой паралимпийский рекорд, он показал результат 1.08.14 минуты.

Трусов соревновался на четвертой для себя дистанции на Паралимпиаде-2020. В двух из них ему удалось выиграть серебряные награды: в дистанции на 200 м комплексным стилем и 400 метров вольным стилем, отметило Общественное.

Золотая медаль Трусова – 48-я награда сборной Украины на Паралимпиаде в Токио. Украина занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр, у страны 12 золотых наград, 24 серебряные и 12 бронзовых.