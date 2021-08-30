Украинец Цветов завоевал серебро Паралимпиады и отказался от совместного фото с призерами-россиянами

Цветов был вторым на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли представители Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов и Артем Калашян.
Как сообщает Общественное, на церемонию награждения вышли все трое, но когда российские спортсмены предложили сделать совместное фото, украинец отстранился от них.
Россияне фотографировались вдвоем.
Инцидент произошел через три недели после того, как украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в скандал из-за фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене.
Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами.
Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.
За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.
Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".