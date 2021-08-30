Украинец Цветов завоевал серебро Паралимпиады и отказался от совместного фото с призерами-россиянами

Цветов был вторым на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли представители Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов и Артем Калашян.

Как сообщает Общественное, на церемонию награждения вышли все трое, но когда российские спортсмены предложили сделать совместное фото, украинец отстранился от них.

Россияне фотографировались вдвоем.

Контекст:

Инцидент произошел через три недели после того, как украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в скандал из-за фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене.

Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами.

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".