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Ураган "Ида" накрыл юго-восток США. Фоторепортаж

Вчера 22.29
На американские штаты Луизиана и Миссисипи 29 августа обрушился ураган "Ида". Его классифицировали как ураган четвертого уровня из пяти возможных. Скорость ветра достигала 230 км/ч, и это пятый по силе ураган, который когда-либо обрушивался на США. К 30 августа ураган ослабел и превратился в тропический шторм, но успел нанести "катастрофический ущерб", сообщал телеканал CNN. Без электричества осталось более 1 млн человек. Множество домов были затоплены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках. По словам президента США Джо Байдена, в спасательных работах задействованы более 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Фотографии последствий урагана опубликовало фотоагентство EPA.
Теги: США, электричество, ураган, шторм, Миссисипи, Луизиана
 

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