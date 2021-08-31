Ураган "Ида" накрыл юго-восток США. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вид на ураган Ида в Мексиканском заливе перед его выходом на побережье штата Луизиана, снятый с борта Международной космической станции
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
На американские штаты Луизиана и Миссисипи 29 августа обрушился ураган "Ида"
. Его классифицировали как ураган четвертого уровня из пяти возможных. Скорость ветра достигала 230 км/ч, и это пятый по силе ураган, который когда-либо обрушивался на США. К 30 августа ураган ослабел и превратился в тропический шторм, но успел нанести "катастрофический ущерб"
, сообщал телеканал CNN
. Без электричества осталось более 1 млн человек. Множество домов были затоплены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках. По словам президента США Джо Байдена, в спасательных работах задействованы более 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Фотографии последствий урагана опубликовало фотоагентство EPA
.