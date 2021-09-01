"Как США могут помочь?" Зеленский передал команде Байдена список пленных в ОРДЛО, оккупированном Крыму и РФ украинцев

Зеленский (слева) и Байден (справа) вышли к прессе перед встречей в Белом доме Фото: EPA

"Очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки – людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?" – спросил глава государства у Байдена.

О списке украинских политзаключенных, пленных и пропавших без вести, который Зеленский представит главе Белого дома, говорила 30 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.