Встреча Байдена и Зеленского в США. Видео

Зеленский прибыл в Белый дом ориентировочно в 21.00 по киевскому времени. Через несколько минут после этого в аккаунте Зеленского в Twitter появилась запись о начале переговоров.
"На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Будем вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", – говорится в ней.
Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності * та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021
Зеленский прибыл на встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителем Андреем Сибигой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром энергетики Германом Галущенко и послом Украины в США Оксаной Маркаровой, сообщило "Настоящее время".
Планируется, что встреча в расширенном формате продлится 40 минут, а после нее – переговоры Зеленского и Байдена один на один. Совместную пресс-конференцию по итогам встречи президенты проводить не будут.
Это первая встреча Зеленского и Байдена. Перед ней президент США заявил, что собирается подтвердить своему украинскому коллеге приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.
В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.