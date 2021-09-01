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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Встреча Байдена и Зеленского в США. Видео

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 1 сентября в Вашингтоне. Публичные заявления президентов в Овальном кабинете Белого дома транслировало "Радіо Свобода" в YouTube. После этого встреча лидеров государств продолжилась за закрытыми дверями.

Зеленский прибыл в Белый дом ориентировочно в 21.00 по киевскому времени. Через несколько минут после этого в аккаунте Зеленского в Twitter появилась запись о начале переговоров.

"На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Будем вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", – говорится в ней.

Зеленский прибыл на встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителем Андреем Сибигой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром энергетики Германом Галущенко и послом Украины в США Оксаной Маркаровой, сообщило "Настоящее время"

Планируется, что встреча в расширенном формате продлится 40 минут, а после нее – переговоры Зеленского и Байдена один на один. Совместную пресс-конференцию по итогам встречи президенты проводить не будут.

Контекст:

Это первая встреча Зеленского и Байдена. Перед ней президент США заявил, что собирается подтвердить своему украинскому коллеге приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины. 

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.

В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Владимир Зеленский, трансляция, встреча
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