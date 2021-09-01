Встреча Байдена и Зеленского в США. Видео

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Зеленский прибыл в Белый дом ориентировочно в 21.00 по киевскому времени. Через несколько минут после этого в аккаунте Зеленского в Twitter появилась запись о начале переговоров.

"На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Будем вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", – говорится в ней.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності * та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Зеленский прибыл на встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителем Андреем Сибигой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром энергетики Германом Галущенко и послом Украины в США Оксаной Маркаровой, сообщило "Настоящее время".

Планируется, что встреча в расширенном формате продлится 40 минут, а после нее – переговоры Зеленского и Байдена один на один. Совместную пресс-конференцию по итогам встречи президенты проводить не будут.