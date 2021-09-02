Гонгадзе: История с Афганистаном играет на руку Украине, так как Белому дому нужно показать позитив

Она отметила, что Белый дом дважды переносил дату встречи, поскольку, по ее мнению, "вывод американских войск из Афганистана бросил бы огромную тень на встречу президентов". По словам Гонгадзе, в итоге США назначили датой встречи 1 сентября, потому что решили, "что они хотят уделить больше внимания Украине".
"Вся эта история с Афганистаном в какой-то степени подыгрывает на руку Украине, так как Белому дому и администрации Соединенных Штатов нужно показать позитив в поддержке развивающейся страны, которая, возможно, имеет перспективу стать качественной, эффективной демократией. И фактор того, что Украина появилась после огромного кризиса, который длился две недели, качественно отразится на Украине, я надеюсь", – отметила Гонгадзе.
Встреча президентов должна начаться в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву) 1 сентября. Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома. Президенты будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими основными советниками, затем два лидера перейдут к беседе в формате "один на один".
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.