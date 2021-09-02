Гонгадзе: История с Афганистаном играет на руку Украине, так как Белому дому нужно показать позитив

Гонгадзе: Фактор того, что Украина появилась после огромного кризиса, который длился две недели, качественно отразится на Украине, я надеюсь Фото: Myroslava Gongadze / Facebook

Она отметила, что Белый дом дважды переносил дату встречи, поскольку, по ее мнению, "вывод американских войск из Афганистана бросил бы огромную тень на встречу президентов". По словам Гонгадзе, в итоге США назначили датой встречи 1 сентября, потому что решили, "что они хотят уделить больше внимания Украине".

"Вся эта история с Афганистаном в какой-то степени подыгрывает на руку Украине, так как Белому дому и администрации Соединенных Штатов нужно показать позитив в поддержке развивающейся страны, которая, возможно, имеет перспективу стать качественной, эффективной демократией. И фактор того, что Украина появилась после огромного кризиса, который длился две недели, качественно отразится на Украине, я надеюсь", – отметила Гонгадзе.