В Евросоюзе обещают продолжить эвакуацию из Афганистана, но не берут на себя обязательств по приему беженцев

В ЕС обещают увеличить финансовую поддержку стран, принимающих мигрантов и беженцев, но сами хотят "избегать стимулов к нелегальной миграции" Фото: EPA

"Эвакуация наших граждан и, насколько это возможно, граждан Афганистана, которые сотрудничали с ЕС и его государствами-членами, а также их семей была проведена в первоочередном порядке и будет продолжаться. В связи с этим ведется интенсивная работа по определению адресных решений для оставшихся конкретных лиц, которые подвергаются риску в Афганистане", – говорится в тексте.

Согласно заявлению, ЕС увеличит поддержку, в том числе финансовую, соответствующих международных организаций, а также соседних с Афганистаном стран и стран транзита, принимающих мигрантов и беженцев.

В то же время, подчеркивается в документе, Евросоюз и входящие в него государства намерены "предотвратить повторение неконтролируемых широкомасштабных потоков нелегальной миграции, с которыми они сталкивались в прошлом".

"Следует избегать стимулов к нелегальной миграции. ЕС и его государства-члены... остаются решительными насчет эффективной охраны внешних границ ЕС и предотвращения несанкционированного въезда, а также помощи наиболее пострадавшим государствам-членам", – заявили министры внутренних дел.

Они также пообещали реагировать на попытки использовать нелегальную миграцию в политических целях и другие гибридные угрозы.

"Совет признает необходимость поддерживать и обеспечивать адекватную защиту нуждающимся в соответствии с законодательством ЕС и нашими международными обязательствами, а также приближать практику государств-членов в приеме и рассмотрении афганских просителей убежища", – добавили в заявлении.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила перед встречей, что ЕС должен принять находящихся в опасности женщин, детей, судей, журналистов и правозащитников из Афганистана, сообщает "Немецкая волна". "Нам нужно избежать гуманитарного кризиса, нам нужно избежать миграционного кризиса и нам нужно избежать угрозы безопасности... Все хотят избежать ситуации, подобной той, которая сложилась в 2015 году", – добавила она.