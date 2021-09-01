Талибы тайно доставляли в аэропорт Кабула американцев на эвакуацию – СМИ

Один из чиновников также сообщил, что силы специальных операций США установили "секретные ворота" в аэропорту и "центры обработки вызовов", чтобы коордировать американцев во время эвакуации.
По словам источников, американцев уведомили о том, что они должны собраться в заранее установленных "пунктах сбора" рядом с аэропортом, где талибы проверят их и отвезут на небольшое расстояние к выходу на посадку.
Собеседники канала говорят, что американские граждане и владельцы паспортов в Кабуле не верили в предоставление безопасного прохода от талибов. Многие думали, что неправильно понимают указания, и просили разъяснений.
Как отмечает телеканал, такая процедура была необходима, чтобы группы американцев не подвергались нападениям со стороны желающих покинуть страну афганцев, находящихся возле территории аэропорта.
Операции по доставке американских граждан к аэропорту в сопровождении талибов проводились по несколько раз на день, говорят источники.
Собеседники канала сообщили, что сотрудничество с талибами в рамках эвакуации "сработало прекрасно". В то же время американцы, которые создали неофициальную сеть, чтобы помочь афганцам и американцам уехать из Афганистана, говорят обратное. По их словам, поступали многочисленные сообщения о том, что некоторых американцев с паспортами и держателей грин-карт США прогоняли из контрольно-пропускных пунктов талибов недалеко от аэропорта.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.