Талибы тайно доставляли в аэропорт Кабула американцев на эвакуацию – СМИ

Один из чиновников также сообщил, что силы специальных операций США установили "секретные ворота" в аэропорту и "центры обработки вызовов", чтобы коордировать американцев во время эвакуации.

По словам источников, американцев уведомили о том, что они должны собраться в заранее установленных "пунктах сбора" рядом с аэропортом, где талибы проверят их и отвезут на небольшое расстояние к выходу на посадку.

Собеседники канала говорят, что американские граждане и владельцы паспортов в Кабуле не верили в предоставление безопасного прохода от талибов. Многие думали, что неправильно понимают указания, и просили разъяснений.

Как отмечает телеканал, такая процедура была необходима, чтобы группы американцев не подвергались нападениям со стороны желающих покинуть страну афганцев, находящихся возле территории аэропорта.

Операции по доставке американских граждан к аэропорту в сопровождении талибов проводились по несколько раз на день, говорят источники.

Собеседники канала сообщили, что сотрудничество с талибами в рамках эвакуации "сработало прекрасно". В то же время американцы, которые создали неофициальную сеть, чтобы помочь афганцам и американцам уехать из Афганистана, говорят обратное. По их словам, поступали многочисленные сообщения о том, что некоторых американцев с паспортами и держателей грин-карт США прогоняли из контрольно-пропускных пунктов талибов недалеко от аэропорта.