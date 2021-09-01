Великобритания ведет прямые переговоры с "Талибаном" для безопасной эвакуации своих граждан из Афганистана

Великобритания эвакуировала из Афганистана более 15 тыс. человек Фото: ЕРА

Специальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона по переходному процессу в Афганистане Саймон Гасс посетил Доху, столицу Катара, чтобы встретиться с представителями "Талибана", отмечается в заявлении пресс-секретаря правительства.

Такая встреча подчеркивает важность безопасного выхода из Афганистана для британских граждан и афганцев, которые работали на Великобританию последние 20 лет, уточнили в правительстве.

Британская миссия в Афганистане подошла к концу в субботу, 28 августа. За две недели после прихода к власти талибов Великобритания эвакуировала более 15 тыс. человек, отметило Reuters.