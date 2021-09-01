Папа римский по ошибке процитировал слова Путина об Афганистане, думая, что цитирует Меркель

Папа римский (на фото) назвал Меркель "одной из величайших политических фигур мира" Фото: EPA

Отвечая на вопрос журналиста о новой политической карте, складывающейся в Афганистане после вывода войск США и их союзников, Франциск сказал, что ответит цитатой и приписал ее Меркель. При этом папа назвал федерального канцлера "одной из величайших политических фигур мира".

"Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов", – сказал папа римский.

Путин во время встречи с Меркель, которая состоялась 20 августа в Москве, заявил, что приход исламистского движения "Талибан" к власти в Афганистане – это реалии, "из которых нужно исходить". Стенограмма пресс-конференции лидеров по итогам встречи опубликована на сайте Кремля.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", – подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что Афганистану "контрпродуктивно пытаться навязывать непривычные формы государственного правления и общественной жизни".