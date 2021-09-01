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Американские военные предлагали план защиты аэропорта Кабула накануне теракта – Politico

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Теракт в аэропорту Кабула произошел 26 августа
Теракт в аэропорту Кабула произошел 26 августа
Фото: ЕРА

Американские командиры в Кабуле рассказали высшему военному руководству США о плане по защите аэропорта накануне теракта. Об этом сообщило издание Politico 30 августа со ссылкой на двух представителей министерства обороны США и записи трех секретных звонков.

В среду, 25 августа, за 24 часа до того, как смертник привел в действие взрывное устройство возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, военное руководство США собралось заслушать обновленную информацию об ухудшении ситуации в Афганистане.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал топ-чиновникам ведомства по всему миру подготовиться к "неизбежному событию с массовыми жертвами". Во время встречи глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о "важных разведданных", указывающих на то, что ячейка террористической организации "Исламское государство" в Афганистане планировала "комплексное нападение".

Командиры, звонившие из Кабула, сообщали, что зона Abbey Gate (ворота кабульского аэропорта), где приказали собраться гражданам США, чтобы попасть в аэропорт, представляла самый высокий уровень риска. Глава Пентагона Ллойд Остин на одной из записей сказал, что не верит в столь невероятные риски на местах.

Во время другого разговора командиры описали план закрытия Abbey Gate к полудню следующего дня по кабульскому времени. Но американцы решили держать ворота открытыми дольше, чем планировалось, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала, базирующегося в соседнем отеле Baron.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что эта информация основана на незаконном раскрытии секретных данных и внутренних обсуждениях деликатного характера. Ее публикация подвергает американские войска и операции в аэропорту Кабула большому риску. 

Один из представителей минобороны США сообщил изданию, что Белый дом серьезно отнесся к угрозам и поддержал командиров, принимавших меры по своему усмотрению. Однако Вашингтон не контролировал на микроуровне усилия по предотвращению этой террористической атаки, заключил он. 

В Белом доме официально эту новость не прокомментировали.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.

28 августа Байден предупредил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула "в ближайшие 24–36 часов"

29 августа СМИ сообщили о новых взрывах рядом с аэропортом – предположительно, 29-го и 30 августа по нему были выпущены ракеты, часть которых перехватила система противоракетной обороны.

По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

Теги: США, теракт, Афганистан, Пентагон, военные, Вашингтон, террористы, нападение, угрозы, Белый дом, эвакуация, Исламское государство, Талибан, талибы, Кабул, Джон Кирби, Марк Милли, взрывы, Ллойд Остин, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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