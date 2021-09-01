Американские военные предлагали план защиты аэропорта Кабула накануне теракта – Politico

В среду, 25 августа, за 24 часа до того, как смертник привел в действие взрывное устройство возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, военное руководство США собралось заслушать обновленную информацию об ухудшении ситуации в Афганистане.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал топ-чиновникам ведомства по всему миру подготовиться к "неизбежному событию с массовыми жертвами". Во время встречи глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о "важных разведданных", указывающих на то, что ячейка террористической организации "Исламское государство" в Афганистане планировала "комплексное нападение".

Командиры, звонившие из Кабула, сообщали, что зона Abbey Gate (ворота кабульского аэропорта), где приказали собраться гражданам США, чтобы попасть в аэропорт, представляла самый высокий уровень риска. Глава Пентагона Ллойд Остин на одной из записей сказал, что не верит в столь невероятные риски на местах.

Во время другого разговора командиры описали план закрытия Abbey Gate к полудню следующего дня по кабульскому времени. Но американцы решили держать ворота открытыми дольше, чем планировалось, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала, базирующегося в соседнем отеле Baron.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что эта информация основана на незаконном раскрытии секретных данных и внутренних обсуждениях деликатного характера. Ее публикация подвергает американские войска и операции в аэропорту Кабула большому риску.

Один из представителей минобороны США сообщил изданию, что Белый дом серьезно отнесся к угрозам и поддержал командиров, принимавших меры по своему усмотрению. Однако Вашингтон не контролировал на микроуровне усилия по предотвращению этой террористической атаки, заключил он.

В Белом доме официально эту новость не прокомментировали.