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США завершили вывод войск из Афганистана, Зеленский прилетел в Америку, Morgenshtern женился и дал интервью Гордону. Главное за день

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Начался визит Зеленского в США, он продлится несколько дней
Начался визит Зеленского в США, он продлится несколько дней
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 31 августа.

Ситуация в Афганистане 

Согласно соглашению американцев с талибами, США должны были завершить вывод войск из Афганистана до 31 августа 2021 года. Незадолго до наступления этой даты по афганскому времени последний военный самолет США вылетел из Кабула, завершив почти 20-летнюю миссию США в Афганистане.

Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула и объявили об "освобождении" Афганистана. Они утверждают, что формирование нового правительства Афганистана завершится в ближайшие несколько дней.  

По данным Пентагона, с 14 августа США и другие страны совместно эвакуировали из Афганистана более 123 тыс. мирных жителей. В МИД Украины обещают, что продолжат эвакуацию своих граждан из Афганистана и после 31 августа.

Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой призвал талибов обеспечить безопасность людей, желающих покинуть страну, разрешить доступ гуманитарным организациям и соблюдать права человека, в том числе женщин и детей. Китай и Россия ее не поддержали.

Зеленский прибыл с визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы государства в США. Программа визита "рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США", сообщили в Офисе президента.

Зеленский встретился с министром энергетики США, в ходе встречи были подписаны документы об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. Президент Украины посетил Пентагон и сообщил о подписании соглашения между Украиной и США о стратегическом партнерстве в сфере обороны.

Он также обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.

В повестке визита – встреча Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом "в формате один на один и в расширенном составе делегаций", она должна состояться 1 сентября. 

Паралимпиада в Токио

В последний день августа украинцы завоевали 13 медалей, из них три – золотые. По числу полученных наград (67) Украина остается на четвертой позиции медального зачета.

Многократная чемпионка Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Лидия Соловьева после четвертого места в Токио объявила о завершении карьеры

Атлета из Малайзии дисквалифицировали на Паралимпиаде из-за протеста Украины. После этого малайзийцы атаковали страницы украинских СМИ в соцсетях.

Украина готовит первую миссию на Луну

Британская компания Spacebit, основателем и генеральным директором которой является украинец Павел Танасюк, осуществит в 2022 году миссию на Луну в сотрудничестве с американскими и украинскими партнерами.

Задача миссии – доставить технику для проведения научных исследований на поверхности Луны. В частности, речь идет о камерах и радиационных датчиках, разработанных украинской компанией Ecotest. 

Morgenshtern дал большое интервью Гордону 

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" в день свадьбы российского рэпера Morgenshtern вышло его интервью для основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Журналист и артист встретились в Стамбуле, куда Morgenshtern специально прилетел на своем самолете с многочисленными родственниками и охраной. 

В интервью Morgenshtern рассказал, как началась его музыкальная карьера, как он "нащупывал хайп" и пришел к известности, когда заработал первый миллион долларов, как чуть не умер от передозировки наркотиками и как часто употребляет алкоголь, а также о том, при каких условиях готов покинуть Россию, есть ли у него политические амбиции, почему не поддерживает российского оппозиционера Алексея Навального, как относится к президенту РФ Владимиру Путину, почему не будет выступать в Крыму и почему считает президента Украины Зеленского "ох…енным". В ходе интервью рэпер расплакался.

Теги: NASA, Афганистан, энергетика, МИД Украины, аэропорт, Малайзия, Паралимпиада, Вашингтон, эвакуация, Талибан, талибы, Владимир Зеленский, Кабул, украинцы, медали, спортсмены, награды, рэпер, Morgenshtern
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