Morgenshtern: Я буду президентом России

Morgenshtern считает, что уже находится "на уровне, когда сможет остановить говнецо" в России Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я обожаю нашу страну. П...здец. Я вот нигде.. Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я бы не смог. Я хочу жить здесь", – сказал рэпер.

Журналист спросил: "Нет ни одной страны лучше России?"

"Может, Украина, – ответил Morgenshtern. – Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну. Но если вдруг, бл...дь, что-то начнется, говнецо какое-то польется, я сначала попробую это говнецо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Я... ну, бл...дь, камон. Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет".

В то же время он добавил, что нынешний президент РФ Владимир Путин – "отличный мужик".

Позже собеседники вернулись к этой теме и Morgenshtern заявил, что "уже стал" президентом РФ.

Когда Гордон спросил музыканта, что бы он делал, если бы "по-настоящему стал президентом", Morgenshtern ответил: "Я бы все сделал. Все, что мог, и все, что смогу. Потому что в моих интересах... бл..дь, что-то нервничать стал. Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю".

Интервью с Morgenshtern выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube