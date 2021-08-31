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Morgenshtern: Я буду президентом России

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Morgenshtern считает, что уже находится "на уровне, когда сможет остановить говнецо" в России
Morgenshtern считает, что уже находится "на уровне, когда сможет остановить говнецо" в России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern (настоящее имя – Алишер Валеев) заявил о президентских амбициях в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое записали в Стамбуле.

"Я обожаю нашу страну. П...здец. Я вот нигде.. Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я бы не смог. Я хочу жить здесь", – сказал рэпер.

Журналист спросил: "Нет ни одной страны лучше России?"

"Может, Украина, – ответил Morgenshtern. – Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну. Но если вдруг, бл...дь, что-то начнется, говнецо какое-то польется, я сначала попробую это говнецо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Я... ну, бл...дь, камон. Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет".

В то же время он добавил, что нынешний президент РФ Владимир Путин – "отличный мужик".

Позже собеседники вернулись к этой теме и Morgenshtern заявил, что "уже стал" президентом РФ. 

Когда Гордон спросил музыканта, что бы он делал, если бы "по-настоящему стал президентом", Morgenshtern ответил: "Я бы все сделал. Все, что мог, и все, что смогу. Потому что в моих интересах... бл..дь, что-то нервничать стал. Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю".

Интервью с Morgenshtern выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23-летний Morgenshtern стал известен в 2018 году, когда начал выпускать пародийные видеоролики с хештегом #ИзиРеп. В этом же году вышли его дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклипы на треки "Дикий" и Insomnia.

В 2020 году с состоянием $1,5 млн Morgenshtern занял 21-ю строчку в рейтинге Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет". В 2021-м Forbes оценил его состояние в $7,4 млн, музыкант занял вторую строчку рейтинга "50 самых успешных звезд России".

В 2020 году три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и два клипа музыканта (один – в коллаборации с Тимати, второй – с Элджеем) – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

3 июня 2021 года рэпер рассказал, что российский суд признал его виновным в пропаганде наркотиков и наложил на него штраф. Контролирующие органы посчитали недопустимыми следующие строки из песен Morgenshtern "Розовое вино 2" и Family: "Я курю допинг, план – крутая тема" и "Я люблю курить траву". При этом сами песни запрещены не были. 12 июля стало известно, что музыкант избежал наказания, дело закрыли "в связи с отсутствием признаков административного правонарушения".

В мае 2021 года стало известно, что СБУ внесла Morgenshtern в черный список – список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, – из-за пропаганды наркотиков, насилия и жестокости.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, президент, Morgenshtern
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