Глава Госпогранслужбы: Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе

Об этом пресс-центр Госпогранслужбы сообщил изданию "Сегодня", комментируя заявление российского рэпера Morgenshtern (настоящее имя – Алишер Валеев). Валеев, который включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, утверждал 9 июля, что находится в Украине.

В то же время пресс-служба ГПСУ не опровергла и не подтвердила слова музыканта.

"ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами. Мы действуем в соответствии с законодательством. Если в отношении иностранца действует запрет въезда вынесенный уполномоченным государственным органом, то такое лицо не может пересечь границу на въезд в Украину. В случае отсутствия такого запрета рассматривается вопрос по оформлению граждан на въезд в нашу страну в соответствии с нормами законодательства", – говорится в ответе.

Глава ведомства Сергей Дейнеко говорит иначе.

"Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство", – заявил он в комментарии "Стране". О том, что российский рэпер не пересекал границу Украины, сообщают и источники "Украинской правды".

В Службе безопасности Украины пояснили "Сегодня", что попадание в "черный список" Минкульта необязательно предусматривает запрет на въезд в страну.

"Внесение в список предполагает два варианта – запрет въезда и незапрещение въезда", – пояснили там.