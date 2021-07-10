Morgenshtern заявил, что въехал в Украину. В СБУ это не подтвердили и не опровергли

На видео в Stories рэпер вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной остановился в поле с подсолнухами.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", – сказал Morgenshtern.

В следующей Stories музыкант опубликовал видео езды на автомобиле по трассе в сопровождении внедорожника. Других видеороликов, которые подтверждали бы нахождение артиста в Украине, Morgenshtern в Instagram не публиковал. Видеозаписи Stories опубликовали в YouTube.

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Видео: NEKUS Play / YouTube

Служба безопасности Украины в комментарии "Бабелю" не подтвердила и не опровергла въезд рэпера в Украину.