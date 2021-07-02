Morgenshtern предложил Гордону коллаборацию одежды

Позируя в кадре, избранница российского артиста маркером воспроизвела на "лице" Гордона копии татуировок, которые набил себе на лбу и щеках Morgenshtern, а также добавила усы, как и у ее избранника.
"Ну вот, пожалуйста, Дмитрий, я предлагаю вам коллаборацию одежды Morgenshtern&Дилара&Гордон. Мне кажется, великолепно – обновляйте линеечку", – прокомментировал конечный результат артист.
Гордон разместил ролик на своей странице в Instagram и прокомментировал.
"Morgenshtern, как всегда, креативен. Спасибо, не ожидал", – написал он.
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Такая футболка продается в магазине мерчей Gordon shop. Стоимость этой модели под названием "Футболка белая с классическим изображением Дмитрия Ильича. Unisex" составляет 599 грн. В описании говорится, что она изготовлена из хлопка и имеет "заряд на успех лично от Дмитрия".
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Скандальный российский рэпер Morgenshtern состоит в отношениях с Диларой Зинатуллиной с 2017 года. В 2019 году пара расставалась, но в конце 2020-го возобновила отношения.
В Gordon shop, кроме белой футболки, также представлена аналогичная футболка в черном цвете. Ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно на официальном сайте мерча Гордона.
Поклонники журналиста часто делятся в социальных сетях приобретенными товарами с изображением журналиста – увидеть самые интересные отзывы можно на странице Гордона в Instagram в разделе "Фан-клуб".