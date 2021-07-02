Morgenshtern предложил Гордону коллаборацию одежды

Позируя в кадре, избранница российского артиста маркером воспроизвела на "лице" Гордона копии татуировок, которые набил себе на лбу и щеках Morgenshtern, а также добавила усы, как и у ее избранника.

"Ну вот, пожалуйста, Дмитрий, я предлагаю вам коллаборацию одежды Morgenshtern&Дилара&Гордон. Мне кажется, великолепно – обновляйте линеечку", – прокомментировал конечный результат артист.

Скриншот: morgen_shtern / Instagram

Гордон разместил ролик на своей странице в Instagram и прокомментировал.

"Morgenshtern, как всегда, креативен. Спасибо, не ожидал", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Такая футболка продается в магазине мерчей Gordon shop. Стоимость этой модели под названием "Футболка белая с классическим изображением Дмитрия Ильича. Unisex" составляет 599 грн. В описании говорится, что она изготовлена из хлопка и имеет "заряд на успех лично от Дмитрия".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gordon shop (@grdnshop)