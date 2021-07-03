Morgenshtern получил солнечный удар в Турции

"Маленький отрывочек из медового месяца. Че сказать. Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь реально. Даже время на телефон тратить неохота. Закончилось все, как всегда, капельницей", – написал он.

В опубликованном видео рэпер уточнил, что у него солнечный удар: "Отдых заканчивается. Солнечный удар. Солнце у...бало".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST * (@morgen_shtern)