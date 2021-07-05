Morgenshtern использовал цвета украинского флага в своем ролике для Instagram

В ролике Morgenshtern показал экран камеры, на которую наклеен желтый и синий скотч – цветов государственного флага Украины.

Рэпер отметил, что лично выбирал его.

Контекст:

28 апреля Morgenshtern был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

Окружной административный суд Киева 2 июля открыл производство по иску Morgenshtern к Службе безопасности Украины из-за внесения его в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

У исполнителя летом этого года были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако 20 апреля, за два дня до отправки СБУ письма в Минкульт, Morgenshtern заявлял об их отмене. "Особенно после истории с Одессой... Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал рэпер.

17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины о включении его в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. СБУ заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Morgenshtern во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года назвал "...баной показухой" объявление траура в Украине после пожара, в результате которого погибло 16 человек, 31 пострадал.

В интервью блогеру Юрию Дудю в 2020 году Morgenshtern называл президента РФ Владимира Путина "красавчиком". "Путин – красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что суперправит отлично. Просто круто, мощный мужик – и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек", – заявлял он.

В июне 2021 года в трек-листе сборной Украины по футболу оказались три песни Morgenshtern. Об этом сообщил Football.ua. Позже трек-лист был изменен.

4 июля в матче сборных Украины и Англии победу одержала последняя.