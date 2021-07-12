Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков

Моргенштерн должен был заплатить по решению суда почти 100 тыс. руб. – это около 30 тыс. грн Фото: morgen_shtern / Instagram

По словам адвоката 23-летнего певца Сергея Жорина, это произошло несколько дней назад. Защитник также добавил, что дело в отношении Morgenshternа закрыто.

Как сообщает "СтарХит", дело закрыли "в связи с отсутствием признаков административного правонарушения".

В начале июня 2021 года российский суд признал Morgenshternа виновным в пропаганде наркотиков и наложил на него штраф. Контролирующие органы посчитали недопустимыми следующие строки из песен Morgenshtern "Розовое вино 2" и Family: "Я курю допинг, план – крутая тема" и "Я люблю курить траву". При этом сами песни запрещены не были.