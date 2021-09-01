Атлета из Малайзии дисквалифицировали на Паралимпиаде из-за протеста Украины. После этого малайзийцы атаковали страницы украинских СМИ в соцсетях

После окончания соревнований и объявления результатов итоговый протокол был изменен. Результаты малайзийского спортсмена аннулировали, поскольку Золкефли опоздал в коллрум (комната ожидания соревнований) до старта соревнований, отметило издание.

В итоге золотую медаль на соревнованиях по толканию ядра класса F20 получил украинец Максим Коваль.

Бывший министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин заявила, что это решение было "дурным тоном и противоречило духу Паралимпиады". Министр спорта Малайзии Ахмад Файзал Азуму написал в Facebook, что "протесты из Украины все еще принимаются".

По сведениям издания, команда Малайзии подала апелляцию на протест, который обсуждается организаторами. До аннулирования результата сообщалось, что Золкефли установил мировой рекорд по толканию ядра.

Malay Mail писало, что спортсмен побил собственный рекорд, бросив ядро на расстояние 17,31 метра, а в другом броске улучшил результат до 17,94 метра.

Когда стало известно об аннулировании результата Золкефли, его малайзийские поклонники обвинили организаторов Паралимпиады в несправедливом решении и начали активно писать комментарии на странице Паралимпийских игр в Twitter.

Скриншот: Paralympic Games / Twitter



Страницы украинских СМИ также подверглись атакам. Они писали "Коваль украл золото", "Позор Паралимпиаде" и "Позор Украине". Так, на странице в Facebook спортивной редакции "24 канала" каждый пост отмечен малайзийскими комментариями.

Скриншот: Спорт 24 / Facebook

Скриншот: Спорт 24 / Facebook

Скриншот: Спорт 24 / Facebook

Некоторые пытались писать комментарии на украинском языке.

Скриншот: Суспільне Спорт

Публикация о победе Коваля на странице издания "ГОРДОН" в Facebook также получила реакцию. Большинство пользователей писали, что победил на самом деле Золкефли.

Скриншот: ГОРДОН / Facebook

Фанаты малайзийского атлета перепутали украинского паралимпийца с его полным тезкой, украинским футболистом и вратарем клуба "Аль-Фатех" и начали спамить его последний пост в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maksym Koval (@maksymkoval35)

Национальный паралимпийский комитет в Facebook сообщил, что согласно правилам проведения соревнований по легкой атлетике, если спортсмен опоздал к первому коллруму, его не должны допускать к соревнованиям. Если спортсмен все же выступил, после проведения расследования технический делегат может дисквалифицировать его и аннулировать результат.

"Украина вместе с Грецией подала протест сразу на трех спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя к первому коллруму до начала толкания ядра. Решение по протесту будет принято позже. После окончания вида программы технический делегат обнародовал официальные результаты соревнований, где результаты опротестованных спортсменов были аннулированы. Украина все сделала по правилам по легкой атлетике. Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали", – заявил украинский комитет.