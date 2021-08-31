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"С Украиной в сердце". Призер Паралимпиады Цветов прокомментировал свое решение не фотографироваться с россиянами

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Цветов о своем решении: Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое
Цветов о своем решении: Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое
Фото: suspilne.media

Украинский бегун Игорь Цветов, который 30 августа получил серебряную медаль Паралимпийских игр 2020 года в Токио, в Facebook прокомментировал свое решение не фотографироваться с россиянами на церемонии награждения.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце", – написал он. 

Позже спортсмен ограничил доступ к своему аккаунту. 

Скриншот: Ihor Tsvietov / Facebook
Скриншот: Ihor Tsvietov / Facebook

Контекст:

Цветов 30 августа был вторым на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли представители Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Он вышел на церемонию награждения, но отказался от совместного фото с россиянами. Сафронов и Калашян фотографировались вдвоем.

Инцидент произошел через три недели после того, как украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в скандал из-за фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене. 

Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами. 

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Паралимпийские игры, Паралимпиада, Токио, спортсмены, фото, церемония, Паралимпиада 2020, Игорь Цветов
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