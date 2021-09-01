Паралимпиада в Токио. В последний день августа украинцы завоевали 13 медалей, три – золотые

Во вторник чемпионами Паралимпиады в плавании стали Андрей Трусов (50 м свободным стилем, класс – S7) и Максим Крипак (100 метров баттерфляем, класс – S10). Для Трусова это уже пятая медаль на Играх, из которых две – золотые. В то же время Крипак в финальном заплыве установил новый мировой рекорд.

Третье золото Украине принес легкоатлет Максим Коваль (толкание ядра, класс – F20), он установил мировой рекорд в этой дисциплине на Паралимпиаде.

Серебряные медали украинские спортсмены получали сегодня в плавании (Максим Веракса, 100 м свободным стилем, класс – S12), легкой атлетике (Александр Яровой, толкание ядра, класс – F20; Оксана Ботурчук, бег на 400 метров, класс – T12; Юлия Шуляр, бег на 400 метров, класс – T20; Наталья Кобзарь, бег на 400 метров, класс – T37), велоспорте (Егор Дементьев, гонка на 32 км с раздельным стартом, класс – C5).

В плавании бронзу завоевали Василий Крайник (200 метров комплексным плаванием, класс – SM14), Евгений Богодайко (50 метров свободным стилем, класс – S7), Елизавета Мерешко (100 метров свободным стилем, класс – S6), сборная Украины (эстафета 4х100 метров, вольный стиль, классы – S11–S13).

По числу паралимпийских наград в Токио лидируют Китай (132) и Великобритания (80). Медали Паралимпиады в Японии завоевывали представители уже 80 стран.

Скриншот: paralympic.org

По качеству медалей Украина пятая, ее опережают Китай (62 золотых), Великобритания (29), команда Паралимпийского комитета России (25) и США (24).

Скриншот: paralympic.org

После шестого дня Паралимпийских игр украинская сборная также была четвертой по числу наград и пятой по их качеству.