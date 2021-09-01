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Паралимпиада в Токио. В последний день августа украинцы завоевали 13 медалей, три – золотые

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Трусов завоевал пятую медаль на Паралимпиаде 2020
Трусов завоевал пятую медаль на Паралимпиаде 2020
Фото: EPA

В седьмой день Паралимпиады 2020 украинцы выиграли 13 медалей, три из них – золотые. По числу завоеванных наград (67) Украина остается на четвертой позиции медального зачета – 15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых, сообщается на официальном сайте соревнований 31 августа.

Во вторник чемпионами Паралимпиады в плавании стали Андрей Трусов (50 м свободным стилем, класс – S7) и Максим Крипак (100 метров баттерфляем, класс – S10). Для Трусова это уже пятая медаль на Играх, из которых две – золотые. В то же время Крипак в финальном заплыве установил новый мировой рекорд.

Третье золото Украине принес легкоатлет Максим Коваль (толкание ядра, класс – F20), он установил мировой рекорд в этой дисциплине на Паралимпиаде.  

Серебряные медали украинские спортсмены получали сегодня в плавании (Максим Веракса, 100 м свободным стилем, класс – S12), легкой атлетике (Александр Яровой, толкание ядра, класс – F20; Оксана Ботурчук, бег на 400 метров, класс – T12; Юлия Шуляр, бег на 400 метров, класс – T20; Наталья Кобзарь, бег на 400 метров, класс – T37), велоспорте (Егор Дементьев, гонка на 32 км с раздельным стартом, класс – C5).

В плавании бронзу завоевали Василий Крайник (200 метров комплексным плаванием, класс – SM14), Евгений Богодайко (50 метров свободным стилем, класс – S7), Елизавета Мерешко (100 метров свободным стилем, класс – S6), сборная Украины (эстафета 4х100 метров, вольный стиль, классы – S11–S13).

По числу паралимпийских наград в Токио лидируют Китай (132) и Великобритания (80). Медали Паралимпиады в Японии завоевывали представители уже 80 стран.

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

По качеству медалей Украина пятая, ее опережают Китай (62 золотых), Великобритания (29), команда Паралимпийского комитета России (25) и США (24).

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

После шестого дня Паралимпийских игр украинская сборная также была четвертой по числу наград и пятой по их качеству.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Теги: Украина, спорт, Япония, плавание, золото, Паралимпийские игры, сборная Украины, Паралимпиада, Токио, рекорд, украинцы, медали, спортсмены, награды, соревнования, легкоатлеты, Максим Крипак, Максим Коваль, Паралимпиада 2020, Евгений Богодайко, Елизавета Мерешко
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