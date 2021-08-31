Украинские пловцы завоевали еще четыре медали на Паралимпиаде. Среди них и золото

Трусов соревновался в заплыве на 50 м свободным стилем класса S7. Он пришел первым с результатом 27.43 секунды. В этом же заплыве еще один украинец Евгений Богодайко взял бронзу с результатом 27.99 секунды.

Для Трусова это уже пятая медаль на этих Играх. Ранее он взял два "серебра" в дистанции на 200 м комплексным стилем и 400 м вольным стилем, "бронзу" в эстафете на 100-метровке вольным стилем и "золото" на дистанции 100 м на спине.

В заплыве на 100 м свободным стилем класса S12 украинец Максим Веракса пришел вторым с результатом 52.87 секунды. Еще один украинский спортсмен Илья Яременко финишировал четвертым – 53.60 секунды.

Крайник соревновался в заплыве на 200 м комплексным плаванием класса SM14 и пришел третьим с результатом 2.09.92.