Украина завоевала еще два серебра на Паралимпиаде – в беге и велоспорте

Ботурчук соревновалась на дистанции 400 м. Ее результат – 55.33 секунды. Первое место заняла представительница Кубы Омара Дуранд Элиас (52.58 секунды), третье – венесуэлка Алехандра Паола Перес Лопес (57.06 секунды).

Как отмечает Общественное, для Ботурчук это восьмая медаль Паралимпиад, одна из них – золотая (спортсменка стала сильнейшей в 100-метровке на Паралимпийских играх в Пекине).

Ботурчук выступает в классе T12 – среди спортсменов с нарушениями зрения. Травму она получила во время автомобильной аварии в 1997 году.

Дементьев завоевал серебро в велогонке на 32 км с раздельным стартом. Он преодолел дистанцию за 43.19.11 минуты. На первом месте оказался нидерландец Даниэль Абрахам (42.46.45), а на третьем – австралиец Алистер Донахью (43.36.80).

Общественное подчеркивает, что в карьере Дементьева это шестая медаль на Паралимпийских играх. При этом на нынешних Играх он тоже успел взять награду – бронзу в индивидуальной гонке преследования.

Дементьев выступает в классе C5 – среди спортсменов с нарушениями, влияющими на работу ног, рук и/или туловища. При рождении одна рука у него была короче другой.