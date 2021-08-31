Украина завоевала еще два серебра на Паралимпиаде – в беге и велоспорте

Ботурчук соревновалась на дистанции 400 м. Ее результат – 55.33 секунды. Первое место заняла представительница Кубы Омара Дуранд Элиас (52.58 секунды), третье – венесуэлка Алехандра Паола Перес Лопес (57.06 секунды).
Как отмечает Общественное, для Ботурчук это восьмая медаль Паралимпиад, одна из них – золотая (спортсменка стала сильнейшей в 100-метровке на Паралимпийских играх в Пекине).
Ботурчук выступает в классе T12 – среди спортсменов с нарушениями зрения. Травму она получила во время автомобильной аварии в 1997 году.
Дементьев завоевал серебро в велогонке на 32 км с раздельным стартом. Он преодолел дистанцию за 43.19.11 минуты. На первом месте оказался нидерландец Даниэль Абрахам (42.46.45), а на третьем – австралиец Алистер Донахью (43.36.80).
Общественное подчеркивает, что в карьере Дементьева это шестая медаль на Паралимпийских играх. При этом на нынешних Играх он тоже успел взять награду – бронзу в индивидуальной гонке преследования.
Дементьев выступает в классе C5 – среди спортсменов с нарушениями, влияющими на работу ног, рук и/или туловища. При рождении одна рука у него была короче другой.
Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.
Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 56 медалями: 12 золотыми, 29 серебряными и 15 бронзовыми.