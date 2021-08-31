Украинец Крипак завоевал еще одно золото Паралимпиады, установив мировой рекорд

Украинец преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем (класс S10) за 54.15, установив новый мировой рекорд.

Второе место в этом заплыве занял итальянец Стефано Раймонди (55.04), третье – австралиец Кол Пирс (57.66).

28 августа Крипак победил на дистанции 100 метров вольным стилем, также установив новый мировой рекорд.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 62 медалями: 14 золотыми, 30 серебряными и 18 бронзовыми.