Украинец Коваль на Паралимпиаде взял золото и установил мировой рекорд. Еще трое спортсменов выиграли серебро

Коваль стал золотым медалистом на соревнованиях по толканию ядра Фото: EPA

Максим Коваль стал золотым медалистом на соревнованиях по толканию ядра класса F20. Его результат – 17.34 метра. Как отмечает Xsport, спортсмен установил мировой рекорд в этой дисциплине на Паралимпиаде.

Серебро в этом же соревновании взял еще один украинский спортсмен Александр Яровой, его результат – 17.30 метра.

Еще одно серебро украинской сборной принесла легкоатлетка Юлия Шуляр. Она соревновалась в беге на 400 метров в классе T20. Украинка пробежала с результатом 56.18 секунды.

Также серебряную медаль в забеге на 400 метров, но в классе T37 завоевала украинка Наталья Кобзарь, преодолевшая дистанцию за 1.01.47 минуты. Другая украинка, Алина Терех, в этом же забеге пришла четвертой, ее время – 1.05.96 минуты.