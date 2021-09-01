Украинец Коваль на Паралимпиаде взял золото и установил мировой рекорд. Еще трое спортсменов выиграли серебро

Максим Коваль стал золотым медалистом на соревнованиях по толканию ядра класса F20. Его результат – 17.34 метра. Как отмечает Xsport, спортсмен установил мировой рекорд в этой дисциплине на Паралимпиаде.
Серебро в этом же соревновании взял еще один украинский спортсмен Александр Яровой, его результат – 17.30 метра.
Еще одно серебро украинской сборной принесла легкоатлетка Юлия Шуляр. Она соревновалась в беге на 400 метров в классе T20. Украинка пробежала с результатом 56.18 секунды.
Также серебряную медаль в забеге на 400 метров, но в классе T37 завоевала украинка Наталья Кобзарь, преодолевшая дистанцию за 1.01.47 минуты. Другая украинка, Алина Терех, в этом же забеге пришла четвертой, ее время – 1.05.96 минуты.
Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.
Украинская сборная занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады с 67 медалями: 15 золотыми, 33 серебряными и 19 бронзовыми.