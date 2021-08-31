"Имеет право". Международный паралимпийский комитет поддержал Цветова в решении не фотографироваться с россиянами

Цветов (на фото) стал серебряным призером Паралимпиады 2020 года в Токио и не стал фотографироваться с двумя другими призерами – представителями Паралимпийского комитета России Фото: ЕРА

Комментарий МПК опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

Протоколы на Паралимпийских играх 2020 года в Токио предусматривают, что спортсмены собираются вместе на верхней ступеньке пьедестала только в том случае, если на всех есть маски, отметили в комитете.

Там добавили, что оба российских спортсмена были без масок, поэтому Цветов "имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета".