Morgenshtern: После интервью у Дудя у меня осталось ощущение недо...банности

"Я всегда хочу шоу. Я ему говорю: "Братан, разъ…би меня. У тебя есть столько тем и поводов, чтобы ты меня разъ…бал. Давай". Я его сам просил об интервью. Как и тебя. (Я сам написал Дмитрию). И когда все закончилось, у меня осталось ужасное женское ощущение недо…банности", – сказал рэпер.

По его мнению, интервью Гордону соберет больше просмотров, чем интервью Дудю.

По состоянию на 31 августа опубликованное 3 ноября прошлого года интервью Morgenshtern Дудю набрало в YouTube более 28,2 млн просмотров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube