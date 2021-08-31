Morgenshtern расплакался на интервью у Гордона. Видео

В конце июня рэпер объявил благотворительный флешмоб по сбору средств на лечение ребенка. Музыкант обратился к своим подписчикам в YouTube. Он сказал, что для лечения мальчика нужно 160 млн руб. (около $2,2 млн) – столько стоит один укол препарата Zolgensma, его называют самым дорогим лекарством в мире. Morgenshtern отметил, что на его канал подписано 10 млн человек, это значит, что "каждому надо скинуть по 16 руб.".
"Я для себя сделал все, что можно, – сказал Morgenshtern в интервью Гордону. – Я сейчас начал делать счастливыми людей вокруг и получаю от этого в разы больше, чем от того, что делаю для себя. За последнюю неделю я испытал столько эмоций, сколько не испытывал за всю жизнь ни под какими наркотиками, нах...й, никогда. Ничто рядом не стояло! Я вчера подхожу к ней (к своей девушке Диларе Зинатуллиной, которая тоже присутствовала на интервью. – "ГОРДОН") – бл...дь, сейчас зареву, сука – и говорю: "Мне очень плохо. Мне кажется, я сейчас умру". Какая-то паранойя была сумасшедшая. А мы сейчас собираем деньги ребенку... И в один момент я понимаю: мы соберем!".
Он подчеркнул, что испытал такие сильные эмоции именно потому, что понял: собрать деньги для лечения мальчика удастся.
"Я пришел к ней, сказал, что мне кажется, я сейчас умру, мне очень плохо. А я не понимал почему. Мы сидим себе с семьей, общаемся – все хорошо, все п...здато, но мне очень х...ево. И потом в один момент до меня доходит: мы соберем! И я начал реветь, как сука. После этого я начал смеяться, как сука, и кричать в подушку. За всю жизнь не было столько эмоций, как за час, пока все это происходило. Никакие наркотики, ничего [не сравнится с этим]. Я был трезвым. Такие эмоции оттого, что я понял: мы спасем жизнь пацану!" – сказал Morgenshtern.
Рэпер призвал всех, кто смотрит интервью, помочь собрать необходимую сумму для мальчика.
"Мы сейчас в процессе... Но я знаю, что мы соберем. И вы поможете, нах...й, если не долбо...бы", – обратился Morgenshtern к зрителям.
"Медуза" сообщила, что сам музыкант перевел на лечение ребенка более 10 млн руб. ($136 тыс.). Издание отметило, что до обращения Morgenshtern к подписчикам мальчику собирали несколько десятков тысяч рублей за сутки, но только за 27 июня удалось собрать больше 12 млн руб. ($164 тыс.). По состоянию на 30 августа, как сказано на странице Ильи в Instagram, на его лечение перевели 112,7 млн руб. ($1,5 млн), это 67% от необходимой суммы.
Интервью с Morgenshtern выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.
Интервью с Morgenshtern Гордон записал в Турции.