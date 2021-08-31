Morgenshtern расплакался на интервью у Гордона. Видео

В конце июня рэпер объявил благотворительный флешмоб по сбору средств на лечение ребенка. Музыкант обратился к своим подписчикам в YouTube. Он сказал, что для лечения мальчика нужно 160 млн руб. (около $2,2 млн) – столько стоит один укол препарата Zolgensma, его называют самым дорогим лекарством в мире. Morgenshtern отметил, что на его канал подписано 10 млн человек, это значит, что "каждому надо скинуть по 16 руб.".

"Я для себя сделал все, что можно, – сказал Morgenshtern в интервью Гордону. – Я сейчас начал делать счастливыми людей вокруг и получаю от этого в разы больше, чем от того, что делаю для себя. За последнюю неделю я испытал столько эмоций, сколько не испытывал за всю жизнь ни под какими наркотиками, нах...й, никогда. Ничто рядом не стояло! Я вчера подхожу к ней (к своей девушке Диларе Зинатуллиной, которая тоже присутствовала на интервью. – "ГОРДОН") – бл...дь, сейчас зареву, сука – и говорю: "Мне очень плохо. Мне кажется, я сейчас умру". Какая-то паранойя была сумасшедшая. А мы сейчас собираем деньги ребенку... И в один момент я понимаю: мы соберем!".

Он подчеркнул, что испытал такие сильные эмоции именно потому, что понял: собрать деньги для лечения мальчика удастся.

"Я пришел к ней, сказал, что мне кажется, я сейчас умру, мне очень плохо. А я не понимал почему. Мы сидим себе с семьей, общаемся – все хорошо, все п...здато, но мне очень х...ево. И потом в один момент до меня доходит: мы соберем! И я начал реветь, как сука. После этого я начал смеяться, как сука, и кричать в подушку. За всю жизнь не было столько эмоций, как за час, пока все это происходило. Никакие наркотики, ничего [не сравнится с этим]. Я был трезвым. Такие эмоции оттого, что я понял: мы спасем жизнь пацану!" – сказал Morgenshtern.

Рэпер призвал всех, кто смотрит интервью, помочь собрать необходимую сумму для мальчика.

"Мы сейчас в процессе... Но я знаю, что мы соберем. И вы поможете, нах...й, если не долбо...бы", – обратился Morgenshtern к зрителям.

"Медуза" сообщила, что сам музыкант перевел на лечение ребенка более 10 млн руб. ($136 тыс.). Издание отметило, что до обращения Morgenshtern к подписчикам мальчику собирали несколько десятков тысяч рублей за сутки, но только за 27 июня удалось собрать больше 12 млн руб. ($164 тыс.). По состоянию на 30 августа, как сказано на странице Ильи в Instagram, на его лечение перевели 112,7 млн руб. ($1,5 млн), это 67% от необходимой суммы.

Интервью с Morgenshtern выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube