Интервью Гордона с Morgenshtern. Где и когда смотреть

Интервью Гордона с Morgenshtern продолжалось более двух с половиной часов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали в Турции, оно продолжалось более двух с половиной часов.

"Сегодня в 18.00 по Киеву на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в день свадьбы с замечательной девушкой Диларой великий и ужасный Morgenshtern. Встретились мы в Стамбуле, куда Алишер специально прилетел на своем самолете с многочисленными родственниками и охраной. Такого интервью у меня еще не было. Гарантирую: от экранов не оторветесь!" – анонсировал программу Гордон на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

В интервью Morgenshtern рассказал, как началась его музыкальная карьера, как он "нащупывал хайп" и пришел к известности, когда заработал первый миллион долларов, как чуть не умер от передозировки наркотиками и как часто употребляет алкоголь, а также о том, при каких условиях готов покинуть Россию, есть ли у него политические амбиции, почему не поддерживает российского оппозиционера Алексея Навального, как относится к президенту РФ Владимиру Путину, почему не будет выступать в Крыму и почему считает президента Украины Владимира Зеленского "ох…енным".

В Instagram Stories рэпер назвал интервью "смешным, трогательным, стыдным, агрессивным, ох...енным, пьяным, вы...бистым и кринжовым".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.