Британская компания Spacebit запланировала в 2022 году первую украинскую миссию на Луну

Миссия пройдет в сотрудничестве с американскими партнерами. Ее главная задача – доставить технику для проведения научных исследований на поверхности Луны. Британской стороне миссия обойдется примерно в $5 млн, а украинской – в $1,5 млн, отметил бизнесмен.

В частности, речь идет о камерах и радиационных датчиках, разработанных украинской компанией Ecotest. С их помощью можно будет получить данные об уровне радиации на Луне.

"Они тестируются украинским инженерами и будут протестированы на вибрацию и устойчивость к радиации совместно с конструкторским бюро "Южное" и научно-производственным предприятием "Меридиан. О таком проекте узнают во всем мире, Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", – сказал Танасюк.

Минэкономики готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, сообщил во время пресс-конференции замминистра экономики Украины Михаил Лев.