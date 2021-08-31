Morgenshtern: Да, Зеленский ох…енный!

"Бл…дь, он ведь веселый", – сказал о президенте Украины Зеленском Morgenshtern Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос журналиста, нравится ли ему Зеленский, Morgenshtern ответил: "Да-а-а, ох…енный! М-м-м, ну, бл…дь, он ведь веселый. Смотрел этот, бл…, "Рассмеши комика". Просто браво! Раз…б полный!"

На уточняющий вопрос, хотел бы он, чтобы и в России был такой президент, рэпер заявил: ему все равно, кто возглавляет государство, главное – чтобы его и его семью не трогали.

"Не, мне пох…й, какой будет президент, главное, чтобы меня не трогали и мою семью, вот и все. А как бы кто именно – какая разница? Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все!" – сказал Morgenshtern.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube