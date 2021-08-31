Morgenshtern: Да, Зеленский ох…енный!

На вопрос журналиста, нравится ли ему Зеленский, Morgenshtern ответил: "Да-а-а, ох…енный! М-м-м, ну, бл…дь, он ведь веселый. Смотрел этот, бл…, "Рассмеши комика". Просто браво! Раз…б полный!"
На уточняющий вопрос, хотел бы он, чтобы и в России был такой президент, рэпер заявил: ему все равно, кто возглавляет государство, главное – чтобы его и его семью не трогали.
"Не, мне пох…й, какой будет президент, главное, чтобы меня не трогали и мою семью, вот и все. А как бы кто именно – какая разница? Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все!" – сказал Morgenshtern.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.