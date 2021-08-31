Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула и объявили об "освобождении" Афганистана

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, выступая из аэропорта Кабула, сказал, что у талибов "нет никаких сомнений, что Исламский эмират Афганистан является свободным и суверенным государством".
Он добавил, что "Америка потерпела поражение" в Афганистане, а сами талибы хотят иметь хорошие отношения с остальным миром.
Муджахид также пообещал афганцам "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.
30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.