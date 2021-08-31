Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула и объявили об "освобождении" Афганистана

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, выступая из аэропорта Кабула, сказал, что у талибов "нет никаких сомнений, что Исламский эмират Афганистан является свободным и суверенным государством".

Он добавил, что "Америка потерпела поражение" в Афганистане, а сами талибы хотят иметь хорошие отношения с остальным миром.

Муджахид также пообещал афганцам "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".