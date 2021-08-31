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Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану. Китай и Россия ее не поддержали

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Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск
Фото: EPA

В понедельник, 30 августа, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обеспечить безопасность людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и соблюдать права человека, в том числе женщин и детей. Об этом говорится на сайте организации.

Резолюция была внесена США, Францией и Великобританией. Ее поддержали 13 из 15 членов Совета, Китай и Россия при голосовании воздержались.

"Совет Безопасности ожидает, что "Талибан" выполнит свое обязательство по обеспечению безопасности афганцев и иностранных граждан, которые хотят покинуть Афганистан, будь то сегодня, завтра или после 31 августа", – заявила посол США Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, с июля США эвакуировали более 122 тыс. американцев, иностранных и афганских граждан, находящихся в группе риска.

Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст отметила, что создание безопасного прохода нужно не только для выезда афганцев, но и чтобы гуманитарная помощь могла быть доставлена всем тем, кто в ней нуждается, как через аэропорт, так и через сухопутные границы.

Посол Великобритании Барбара Вудворд подчеркнула необходимость защиты достижений, полученных за последние два десятилетия, в частности таких, как соблюдение прав женщин, детей и меньшинств.

Посол России Василий Небензия сказал, что он воздержался от голосования, так как в резолюции не были отражены некоторые "принципиальные опасения". По его словам, на фоне теракта в аэропорту Кабула авторы документа отказались включить заявления о необходимости борьбы с терроризмом, а также положения о пагубном влиянии замораживания афганских активов и недопустимости негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана, отмечает "Немецкая волна".

Посол Китая Гэн Шуан, комментируя свое решение, заявил, что любые действия Совета должны способствовать ослаблению напряженности, а не ее усилению.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

Теги: Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Афганистан, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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