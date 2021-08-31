Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану. Китай и Россия ее не поддержали

Резолюция была внесена США, Францией и Великобританией. Ее поддержали 13 из 15 членов Совета, Китай и Россия при голосовании воздержались.

"Совет Безопасности ожидает, что "Талибан" выполнит свое обязательство по обеспечению безопасности афганцев и иностранных граждан, которые хотят покинуть Афганистан, будь то сегодня, завтра или после 31 августа", – заявила посол США Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, с июля США эвакуировали более 122 тыс. американцев, иностранных и афганских граждан, находящихся в группе риска.

Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст отметила, что создание безопасного прохода нужно не только для выезда афганцев, но и чтобы гуманитарная помощь могла быть доставлена всем тем, кто в ней нуждается, как через аэропорт, так и через сухопутные границы.

Посол Великобритании Барбара Вудворд подчеркнула необходимость защиты достижений, полученных за последние два десятилетия, в частности таких, как соблюдение прав женщин, детей и меньшинств.

Посол России Василий Небензия сказал, что он воздержался от голосования, так как в резолюции не были отражены некоторые "принципиальные опасения". По его словам, на фоне теракта в аэропорту Кабула авторы документа отказались включить заявления о необходимости борьбы с терроризмом, а также положения о пагубном влиянии замораживания афганских активов и недопустимости негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана, отмечает "Немецкая волна".

Посол Китая Гэн Шуан, комментируя свое решение, заявил, что любые действия Совета должны способствовать ослаблению напряженности, а не ее усилению.